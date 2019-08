Marea Barieră de Corali, în pericol. Condiţiile de creştere a coralilor sunt foarte proaste

Australia luptă pentru a proteja una dintre minunile naturale ale lumii, Marea Barieră de Corali. Pentru prima dată în istorie, cercetările biologilor marini au ajuns la o concluzie sumbră: condiţiile de creştere a coralilor sunt foarte proaste.

Totul din cauza schimărilor climatice, care în ultimii ani au dus la creşterea temperaturilor mărilor şi oceanelor.

În lipsa unor măsuri urgente, cel mai mare ecosistem coralifer din lume ar putea dispărea încetul cu încetul.

Jose Ricardo Paula, biolog marin: "Era o zonă moartă. Am văzut ramuri moarte de corali peste tot. A fost ceva devastator. Mi-aduc aminte că am plâns când aveam masca pe faţă şi chiar dacă am auzit părerile mai multor cercetători, când am văzut cu ochii mei a fost cu adevărat devastator. Nu am văzut peşti mai deloc."

O dată la cinci ani, autoritatea care administrează reciful face bilanţul schimbărilor. De această dată, pagubele sunt enorme. După ce în 2014 şi 2015 zona a fost lovită de două uragane, mulţi dintre corali nu au supravieţuit.

În trecut, Australia a fost criticată pentru faptul că nu şi-a atins obiectivele din Acordul de la Paris privind emisiile de gaze cu efect de seră şi că a împiedicat Naţiunile Unite să includă Marea Barieră de Corali pe lista patrimoniilor în pericol. În plus, dezvoltarea din zona de coastă, deversările poluante în ocean şi pescuitul ilegal, reprezintă alte ameninţări pentru imperiul subacvatic.

În urma raportului sumbru, o primă măsură luată de autorităţi va fi investirea a 328 de milioane de dolari australieni pentru refacerea cele mai mari bariere de corali din lume.

Lyle Vail, coordonator lucrări de refacere a coralilor: "Va dura cea până când coralii se vor reface şi acest lucru mă îngrijorează. Cum temperatura apei mării este în continuă creştere, coralii nu au timp să se refacă. "

Marea Barieră de Corali este una dintre principalele atracții turistice ale Australiei și aduce, anual peste 6 miliarde de dolari australieni la economia ţării.