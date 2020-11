Maia Sandu: Am scos R. Moldova din comă. După inaugurare vom organiza vizita președintelui Klaus Iohannis la Chișinău

Primul lucru pe care îl va face Maia Sandu după preluarea funcției de președinte al Republicii Moldova va fi organizarea vizitei lui Klaus Iohannis la Chișinău. Sandu a anunțat că va apela la ajutorul României pentru a obține vaccine anti-Covid de la UE.

”Deja, în mai puțin de două săptămâni, am scos politica noastră externă din comă. În perioada campaniei am pledat pentru o politică externă pozitivă, deschisă, activă, în care Moldova să se comporte cu demnitate în plan internațional, iar țara noastră să fie tratată cu respect așa cum merită cetățenii țării noastre”, a declarat miercuri Maia Sandu.

”Am început să refacem relațiile cu România și cu Ucraina. Chiar luni, după alegeri, am avut convorbiri telefonice cu Președintele Iohannis și Președintele Zelensky. Am primit felicitări și asigurări de susținere din partea liderilor de țări din Uniunea Europeană și conducerii instituțiilor UE. Am primit mesaje de felicitare din Rusia, SUA, China și foarte multe alte țări și organizații regionale și internaționale”, a mai spus șefa statului, conform Unimedia.

Cere sprijinul României pentru asigurarea de vaccin anti-Covid

”În primele săptămâni după inaugurare vom organiza vizita președintelui Klaus Iohannis la Chișinău și o întrevedere cu Președintele Zelensky. În perioada imediat următoare, în plan internațional, mă voi concentra pe obținerea ajutorului pentru depășirea crizei sanitare și economice. Voi solicita ajutor sub formă de donații de echipamente – ventilatoare, aparate radiografice digitale mobile, tomografe, precum și medicamentele care lipsesc, în special pentru secțiile de reanimare, teste, echipamente de protecție și alte consumabile. În cadrul proiectelor de cooperare cu UE și România voi pune în discuție asigurarea Republici Moldova cu vaccin anti-COVID într-un termen cât mai restrâns posibil”, a precizat Maia Sandu.