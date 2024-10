Maia Sandu a votat „pentru că moldovenii trebuie să îşi determine soarta, nu alţii, nu banii murdari” | VIDEO

Maia Sandu a menţionat că „are încredere în înţelepciunea moldovenilor” şi că votul oamenilor pot să păstreze pacea şi stabilitatea în R. Moldova.

Mai mult, aceasta a îndemnat oamenii nu doar să meargă la vot, ci să ia două buletine, deoarece „votul nostru de la referendum ne va dicta soarta pentru multe decenii înainte”.

„Eu am votat anume pentru că moldovenii trebuie să îşi determine soarta, nu alţii, nu banii murdari, nu minciunile, ci voinţa poporului. Eu am votat pentru ca Moldova să se dezvolte în pace şi libertate, să îşi construiască viitorul pe care îl merită. Eu am încredere în înţelepciunea moldovenilor”, a spus Maia Sandu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: