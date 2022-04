MAE rus, după declararea ca „personae non gratae” a unor diplomaţi ruşi în România: Decizia nu va rămâne fără un răspuns

Profimedia

Purtătorul de cuvânt al MAE rus Maria Zaharova a afirmat, referindu-se la declararea ca „personae non gratae” a unor diplomaţi ruşi în România, c= n acest caz este vorba despre "un pretext inventat", iar decizia nu va rămâne fără un răspuns adecvat.

Vezi aici cele mai recente informații despre Războiul din Ucraina | LIVE UPDATE

"Pe 5 aprilie, autorităţile române, sub un pretext inventat, au declarat ca „personae non gratae” zece diplomaţi ai Ambasadei Rusiei la Bucureşti. Totodată, ambasadorului Rusiei i s-a comunicat poziţia României cu privire la crimele de la Bucea şi alte localităţi din Ucraina, a căror responsabilitate este atribuită fără temei Rusiei. Respingem ferm aceste presupuneri propagandistice. Catalogăm demersul României drept parte a unei campanii declanşate de SUA şi aliaţii lor europeni pentru a discredita operaţiunea militară specială desfăşurată de Rusia pentru protejarea populaţiei civile din Donbass, demilitarizarea şi denazificarea Ucrainei", a afirmatpurtătorul de cuvânt al MAE rus Maria Zaharova în legătură cu declararea ca „personae non gratae” a unor diplomaţi ruşi în România, conform unei postări de pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la Bucureşti.

Potrivit postării, "prin eforturile Bucureştiului, relaţiile noastre bilaterale erau într-un impas profund în ultimii ani, în timp ce noi acţiuni ostile ale părţii române duc la subminarea mecanismelor de bază ale dialogului interstatal civilizat şi ale conlucrării".

"O astfel de evoluţie nu este alegerea noastră şi provoacă regrete profunde", a declarat Zaharova, conform sursei citate, ea avertizând că "decizia de a expulza angajaţi diplomatici ruşi din România nu va rămâne fără un răspuns adecvat", notează News.ro.

Ministerul Afacerilor Externe a informat marţi că autorităţile române au decis declararea ca personae non gratae pe teritoriul României a 10 persoane care activează în cadrul Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti, având în vedere că activităţile şi acţiunile acestora contravin prevederilor Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice, din 1961.

"Aceste elemente au fost comunicate părţii ruse marţi, 5 aprilie 2022, cu prilejul convocării la sediul MAE, din dispoziţia ministrului Bogdan Aurescu, a ambasadorului Federaţiei Ruse la Bucureşti, Valery Kuzmin, la nivel de secretar de stat pentru afaceri strategice", arată comunicatul de presă al MAE.

Conform sursei citate, cu prilejul convocării, MAE a reiterat condamnarea fermă a crimelor comise la Bucea şi în alte localităţi din Ucraina, pentru care răspunderea aparţine Rusiei.