"Mă simt puternic". Zelenski l-a înjurat pe Putin în direct, apoi a dezvăluit care este cea mai mare problemă a Ucrainei

"Am multă putere, când privesc înapoi chiar mă simt puternic. Și am multă energie. Asta nu înseamnă că vrem să luptăm toată viața pentru că prețul este mare, așa cum am spus", a declarat, în cadrul emisiunii "Meet the Press" de la NBC News, liderul de la Kiev.

"Pentru că războiul îi ia pe cei mai buni dintre noi, pe cei mai buni eroi, pe cei mai buni bărbați, femei, copii. Asta e tot. Dar noi nu suntem pregătiți să ne dăm libertatea acestui fucking terrorist, Putin. Asta este. De aceea luptăm. Asta este", a continuat Volodimir Zelenski, citat de publicația The Hill.

Acesta a mai afirmat că este mândru de soldații ucraineni care luptă împotriva Rusiei.

Apărarea aeriană, marea problemă a Ucrainei

Liderul de la Kiev a recunoscut că Ucraina are o problemă în a se apăra în la nivel aerian.

"Din păcate, acest lucru nu s-a schimbat de la începutul invaziei. Am văzut dominația Rusiei în aer. Este o realitate. Și fără apărare aeriană, pașii noștri înainte sunt lenți", a declarat Zelenski.

Sursa: The Hill Etichete: , , , , , Dată publicare: 06-11-2023 07:34