Rusia și-a prezentat „robotul ucigaș” cu care vrea să distrugă „inamicii occidentali”. Când va fi trimis în Ucraina | VIDEO

„Robotul ucigaș” autonom, intitulat „Marker”, este arma secretă pe care Kremlinul a scos-o în final la iveală. Potrivit rușilor, acest robot are ca scop să înfrunte și să distrugă temutele tancuri americane și germane care vor fi trimise în Ucraina: M1 Abrams și Leopard 2.

Totodată, „robotul ucigaș” autonom poate „identifica și elimina” țintele cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Marker” este un vehicul terestru fără pilot, asemănător unui tanc. Cu toate acestea, spre deosebire de un tanc obișnuit, acesta poate detecta și ținti automat inamicii cu rachete ghidate folosind o serie de senzori inteligenți și robotică.

„Marker” poate funcționa chiar și în mod autonom timp de până la trei zile, navigând pe o distanță de câțiva kilometri fără asistență umană și este capabil să tragă asupra țintelor „cu discreție”.

???? #Rogozin presented #Russia's answer to Leopard and Abrams tanks in #Ukraine. He declared this "killer robot," Marker, is now autonomous and can identify + eliminate Western MBTs with ATGMs. Russian government promo video in English from 2019 for background: pic.twitter.com/dJaucu2pSa