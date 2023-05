Lukașeko ar fi fost internat la un spital din Moscova, în stare critică, după o întâlnire cu Vladimir Putin

„Potrivit informațiilor pe care le avem și care necesită o confirmare suplimentară, Lukașenko, după întâlnirea cu ușile închise pe care a avut-o cu Putin, a fost dus de urgență la Spitalul Clinic Central din Moscova, unde se află acum. Cei mai buni specialiști au fost trimiși să-l îngrijească, fiind într-o starea evaluată de medici ca fiind critică. Sângele a fost purificat, starea lui Lukașenko îl face netransportabil. Măsurile luate pentru salvarea dictatorului belarus au fost menite să prevină speculațiile cu privire la posibila participare a Kremlinului la otrăvirea sa", a postat Tsepkalo pe Telegram.

According to preliminary information, subject to further confirmation, #Lukashenko was urgently transported to Moscow's Central Clinical Hospital after his closed-door meeting with #Putin. Currently, he remains under medical care there. Leading specialists have been mobilized to… pic.twitter.com/xTQ1O7Yp2W