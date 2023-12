Lucrarea furată a artistului Banksy, de negăsit. Momentul în care cei doi hoți dau jos indicatorul și o iau la fugă

Lucrarea, un indicator rutier cu semnul "Stop" pe care erau pictate trei drone militare, abia fusese inaugurată.

Câțiva trecători au și filmat momentul în care doi bărbați opresc în dreptul semnului. Unul dintre ei se urcă pe o bicicletă parcată acolo, dă jos indicatorul și o ia la fugă cu el cu tot.

Poliția i-a identificat rapid pe cei doi hoți, dar lucrarea lui Banksy pare să fie de negăsit. Potrivit estimărilor unui expert britanic în artă, aceasta valorează aproximativ jumătate de milion de lire.

Video shows a man standing on am e-bike, using tools to unscrew the sign, and then run off with it. pic.twitter.com/AjbvRryI7j