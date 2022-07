Lovitură pentru Amber Heard. Recursul înaintat de actriță la procesul pierdut cu Johnny Depp a fost respins

„Nu există nicio dovadă de fraudă sau abatere”, a declarat judecătorul din statul Virginia.

Avocații lui Amber Heard nu au comentat până în acest moment decizia judecătorului.

În cererea de recurs, avocaţii lui Amber au cerut casarea verdictului care o obliga pe actriță la plata a 10 milioane de dolari către Johnny Depp. Aceștia susțin că probele aduse împotriva actriţei sunt nefondate. De asemenea, Amber Heard este de părere că judecata a fost prea severă. Potrivit actriţei, unul dintre juraţi nu a fost ales potrivit regulilor.

Juraţii au condamnat-o iniţial pe Amber Heard să plătească către fostul său soț 15 milioane, sumă redusă ulterior la 10,35 milioane de dolari. În schimb, Johnny Depp a cerut despăgubiri de 50 de milioane de dolari.

Actorul Johnny Depp a dat-o în judecată pe fosta sa soție, Amber Heard, pentru calomnie din cauza unui articol publicat de The Washington Post în 2018. Starul din „The Pirates of the Caribbean” și-a motivat decizia prin faptul că editorialul cu pricina i-ar fi distrus cariera şi reputaţia.

