Lovitură de teatru. Ce a decis un judecător în unul din cazurile lui Harvey Weinstein

Un judecător federal din Los Angeles a respins, miercuri, plângerea actriţei Ashley Judd vizând hărţuirea sexuală împotriva producătorului de film Harvey Weinstein.

Judecătorul a spus însă că ea poate continua cu o cerere de defăimare contra lui, relatează Reuters, citat de news.ro.

Judd l-a acuzat pe Weinstein că a defăimat-o în 1998 după ce i-a refuzat avansurile sexuale cu un an înainte.

În procesul ei, intentat în aprilie 2018, actriţa din "Double Jeopardy" l-a acuzat pe Weinstein că i-ar fi distrus reputaţia prin faptul că l-a descurajat pe regizorul Peter Jackson să o distribuie în franciza "The Lord of the Rings".

Judd, una dintre primele femei care l-au acuzat public în octombrie 2017 pe Weinstein de comportament sexual nepotrivit, l-a învinuit pe producător de hărţuire încălcând o lege din California care restricţionează un astfel de comportament al unei persoane într-o "afacere sau relaţie profesională".

Într-o notă de subsol din plângere, judecătorul Philip Gutierrez a spus că nu a putut determina dacă Judd a fost hărţuită de Weinstein "în sensul colocvial al termenului".

Gutierrez a afirmat că relaţia lui Ashley Judd, în calitate de actriţă, cu producătorul nu este prevăzută în statutul californian sub care a fost făcută, nici sub un alt amendament din 2019.

"Am spus încă de la început că plângerea a fost nejustificată şi suntem mulţumiţi că instanţa a văzut aşa cum am văzut şi noi. Credem că vom avea câştig de cauză", a spus avocatul lui Weinstein, Phyllis Kupfestein, într-un comunicat.

Însă avocatul lui Judd, Theodore J. Boutrous Jr., a afirmat că această hotărâre nu anulează plângerea actriţei.

"Nimic din decizia de astăzi nu schimbă acuzaţiile multiple aduse de Ashley Judd", a transmis Boutrous într-un comunicat.

Weinstein urmează să fie judecat în luna mai, la New York, având cinci acuzaţii împotriva sa, inclusiv viol în care au fost implicate alte două femei.

