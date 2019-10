Localnicii afectați de incendiile din California nu vor să-și părăsească locuințele

Este stare de urgenţă în California, din cauza incendiilor care afectează peste 20.000 de hectare de vegetaţie în jurul metropolei Los Angeles.

50.000 de localnici au fost deja evacuați însă aproape două milioane de oameni riscă să rămână în beznă: companiile de energie vor să oprească alimentarea preventiv, pentru a reduce riscurile. Următoarele zile sunt critice, pentru că meteorologii aşteaptă rafale de vânt "istorice", de până la 112 kilometri pe oră.

Pompierii încearcă să izoleze focarele care au distrus până acum zeci de case și amenință alte câteva mii. Nu s-au înregistrat pierderi de vieți omenești, însă mulți și-au pierdut locuințele.

Este şi cazul acestei familii care abia a apucat să iasă din casă și să salveze câteva animale.

Samantha: Când am ieșit din casă, flăcările erau aici pe deal, așa că am deschis toate porțile. Apoi am deschis și cuștile păsărilor, am apucat un câine și m-am urcat în mașină. În acel moment, flăcările ajunseseră pe platoul din fața casei.

Multe alte vietăţi n-au avut nicio şansă.

Samantha: Aveam un chinchilla... toate reptilele mele... Aveam șerpi, un cameleon, iepuri și o pisică.

În orașul Santa Clarita, zeci de oameni evacuați au fost cazați în clădirea unei școli.

Laurie Hillyer, localnic: Era pe la ora două după-amiază, adică am văzut fumul mai devreme, dar nu se punea problema de evacuări. Apoi, dintr-o dată, (autoritățile, n.r.) au venit să ne spună că trebuie să plecăm acum, că nu mai aveam timp.

Jennifer Lewis, localnic: Suntem îngrijorați, nu știm dacă o să mai avem o casă la care să ne întoarcem.

Sunt însă și unii care au refuzat să-și părăsească gospodăriile, în ciuda riscurilor.

Bob Presley, localnic: Un ajutor de șerif a trecut ieri pe aici și mi-a spus că e obligatoriu să fiu evacuat. Ei bine, nu avea dreptate. Nu trebuie să fac nimic, doar să stau aici, dacă vrei să știi.

Orele următoare sunt decisive, spun autoritățile.

Joe Stewart, pompier Geyserville: Marea noastră problemă, în acest moment, sunt vânturile puternice anunțate pentru acest weekend. Proiecțiile spun că vor fi mai intense și vor dura mai mult decât estimam inițial.

Companiile de electricitate au oprit distribuția în mai multe regiuni de teamă că stâlpii și cablurile rupte de vânt ar putea provoca noi focare.

În total, câteva mii de pompieri sunt pe teren, ajutați de echipe ale altor servicii de urgență, de polițiști și de voluntari locani. În nordul Californiei a ajuns inclusiv o aeronavă-cisternă Boeing 747.