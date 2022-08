Localnici şi turişti din Paris au marcat 25 de ani de la moartea prinţesei Diana

Flori şi fotografii cu Lady Diana au fost depuse la monumentul „Flacăra Libertăţii” din Paris (o replică exactă a torţei Statuii Libertăţii din New York), situat la capătul nordic al Pont de L'Alma şi devenit în mod neoficial memorialul prinţesei din capitala Franţei.



Hard to believe it’s been 25 years since the death of Princess Diana. Mourners in Paris have left flowers and messages of love.https://t.co/cpUDgTSyTj