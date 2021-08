LIVE UPDATE: Situația din Afganistan, după ce talibanii au preluat controlul. Haos total pe aeroportul din Kabul

Știrile ProTv vă prezintă toate noutățile din Kabul, după ce insurgenții au reușit să preia controlul.

Talibanii au intrat duminică în capitala Kabul şi au preluat Palatul Prezidenţial, după ce în ultimele săptămâni au cucerit, pe rând, principalele oraşe ale Afganistanului, în urma retragerii trupelor americane şi NATO.

Preşedintele ţării, Ashraf Ghani, a anunţat că a părăsit ţara pentru a evita vărsarea de sânge.

UPDATE 10:00: Cel puţin cinci persoane au decedat luni în interiorul aeroportului din Kabul, în timp ce sute de persoane încercau să intre cu forţa în avioanele care părăsesc capitala afgană.

Un martor a spus că a văzut corpurile a cinci persoane fiind luate de un vehicul, iar un altul a afirmat că nu este clar dacă victimele fuseseră ucise de focuri de armă sau au murit din cauza busculadei create.

UPDATE 09:00: Talibanii controlează Afganistanul şi forţele britanice şi ale NATO nu se vor mai întoarce pentru a lupta împotriva insurgenţilor, a declarat luni ministrul apărării britanic Ben Wallace, transmite Reuters.

''Confirm că talibanii controlează ţara. Adică nu trebuie să fii analist politic ca să-ţi dai seama că exact aşa stau lucrurile'', a declarat pentru Sky News ministrul britanic.

Întrebat dacă Marea Britanie şi NATO vor reveni în Afganistan, Wallace a exclus această posibilitate. ''Nu există această opţiune... de a ne întoarce'', a afirmat el.

UPDATE 08:15: Forţele americane au tras focuri de armă în aer luni pe aeroportul din Kabul, unde numeroşi afgani au invadat pista, încercând să fugă din ţara lor.

''Mulţimea a scăpat de sub control'', a declarat un oficial american prin telefon pentru Reuters. ''Tirul a avut ca scop doar să calmeze haosul'', a adăugat el.

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR