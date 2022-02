LIVE UPDATE Criza din Ucraina. Putin a semnat decretul anual prin care cheamă rușii în rezervă la pregătiri militare

Joe Biden a făcut declarații, în noaptea de vineri spre sâmbătă, spunând că este convind că Vladimir Putin va ataca Ucraina. Precizările vin după câteva ore în care zeci de autocare cu civili din Ucraina au ajuns în Rusia.

Citește cele mai noi informații despre criza din Ucraina:

UPDATE 08.58 Apar detalii legate de apelul de mobilizare făcut de Denis Pușilin, șeful autoproclamatei Republici Populare Donețk (DPR).

El i-a îndemnat pe cetățenii aflați în rezervă să vină să se înroleze. „Vom proteja Donbas și toți rușii”, a spus Pușilin într-un mesaj video postat pe canalul său Telegram și citat de Izvestia.

„Astăzi am semnat un decret de mobilizare generală. Fac un apel către toți bărbații din republică care sunt capabili să țină armele în mâini, să-și susțină familiile, copiii, soțiile și mamele”, a spus el.

UPDATE 08.54 Reprezentanții autoproclamatei Republicii Populară Donețk (RPD) spun că forțele armate ale Ucrainei au bombardat satul Sakhanka din Donețk, conform Izvestia.

UPDATE 08.50 Înainte de discuția de duminică cu Putin, Emmanuel Macron va discura, sâmbătă, cu Volodimir Zelensky, conform Pravda.

UPDATE 08.41 Liderul separatiștilor ucraineni anunță „mobilizarea generală” în regiunea Donețk, conform AFP.

UPDATE 08.37 Rusia a respins, sâmbătă, acuzaţiile Statelor Unite conform cărora s-ar afla în spatele atacurilor informatice asupra unor site-uri de internet bancare şi guvernamentale ucrainene, transmite Reuters.

Ambasada rusă la Washington a scris în reţeaua Twitter: "Respingem categoric aceste declaraţii nefondate ale administraţiei şi facem observaţia că Rusia nu are nimic de-a face cu evenimentele menţionate şi în principiu nu a efectuat niciodată şi nu efectuează niciun fel de operaţiuni 'rău intenţionate' în spaţiul cibernetic", conform Agerpres.

UPDATE 08.27 Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care toți cetățenii țării aflați în rezervă sunt chemați la pregătiri militare. Documentul a fost publicat vineri seara, conform TASS și este vorba despre un decret anual.

„Sunt chemați, în 2022, cetățenii Federației Ruse, care se află în rezervă pentru a urma pregătirea militară în Forțele Armate ale Federației Ruse, trupele Gărzii Naționale a Federației Ruse, agențiile de securitate de stat și agențiile federale de securitate”, se arată în document.

Trebuie menționat că pregătirea militară a rușilor în rezervă reprezintă o acțiune planificată care se desfășoară anual.

UPDATE 07.51 Regiunea Rostov din Rusia a primit 5 miliarde de ruble pentru ajutorul oferit refugiaților din regiunea Donbas, conform canalului de Telegram al ziarului Izvestia.

UPDATE 07.30 Observatorii Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) au afirmat sâmbătă ca au observat o "creştere spectaculoasă" a încălcărilor armistiţiului în estul Ucrainei, unde separatiştii pro-ruşi şi forţele ucrainene se înfruntă din 2014, notează AFP.

Ei "au observat o creştere spectaculoasă" a acţiunilor armate de-a lungul liniei de front, a indicat OSCE într-un comunicat, adăugând că în prezent există la fel de multe incidente ca înainte de un acord semnat în iulie 2020 pentru a consolida încetarea focului, conform Agepres.

OSCE a raportat 222 de încălcări ale încetării focului, joi, pe linia de front din regiunea Doneţk, sub controlul separatiştilor pro-ruşi, printre care 135 de "explozii", faţă de 189 miercuri şi 24 marţi.

În regiunea Lugansk, un alt oraş din estul Ucrainei controlat de separatiştii pro-ruşi, organizaţia a constatat 648 de încălcări, printre care 519 "explozii", faţă de 402 miercuri şi 129 marţi.

****

"Sunt convis că Vladimir Putin a luat decizia de a invada Ucraina!", a declarat Joe Biden, după ultimele discuții cu lideri ai NATO, între care și președintele Klaus Iohannis.

Atacul ar putea avea loc în câteva zile, a adăugat președintele american. În ciuda acestor convingeri, spune că nu este prea târziu pentru o rezolvare a crizei pe căi diplomatice.

În tot acest timp, în regiunile separatiste Doneţk şi Lugansk situația devine tot mai tensionată, după ce Kremlinul a cerut ca refugiații de acolo să fie primiți în Rusia. Serviciile de informații militare ale Ucrainei susțin că rușii ar fi minat obiective de infrastructură din zonă.

Joe Biden: “Avem motive să credem că forțele ruse plănuiesc și intenționează să atace Ucraina săptămâna viitoare, zilele următoare. Credem că vor ținti capitala Ucrainei, Kiev, un oraș cu 2,8 milioane de oameni nevinovați. Dezvăluim public planurile Rusiei, în mod repetat, nu pentru că vrem un conflict, ci pentru că facem tot ce ne stă în putere pentru a elimina orice motiv pe care Rusia îl poate invoca pentru a justifica invadarea Ucrainei”.

Rusia încă mai poate să aleagă diplomația - a mai adăugat Biden. Președintele american a amintit că Rusia a agreat, vineri, o nouă întâlnire între secretarul de stat american, Antony Blinken, și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Discutiile ar urma să aiba loc pe 24 februarie.

Joe Biden: “Dar, dacă până la acea dată Rusia decide să atace, înseamnă că a trântit ușa în nasul diplomației. Înseamnă că (rușii) au ales războiul și vor plăti un preț mare pentru asta, nu doar prin sancțiunile pe care noi, împreună cu aliații noștri, le vom impune. Ci și prin indignarea pe care vor stârni în toată lumea și care se va răsfrânge asupra lor”.

Macron va discuta cu Putin duminică

Iar președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat că va discuta duminică la telefon cu Putin, într-o nouă încercare de a evita... "ce e mai rău."

Macron: “Facem apel la încetarea acțiunilor militare și la o detensionare rapidă. De asemenea, cerem reîntoarcerea la negocieri constructive, noi credem în continuare că această situație poate fi rezolvată prin dialog”.

La consultările în format restrâns dintre Biden, liderii aliaţi şi cei ai instituţiilor europene a participat și președintele nostru. Klaus Iohannis a subliniat importanța finalizării unui pachet de sancţiuni care vor fi impuse Rusiei în cazul unei invazii.

Între timp, situația în regiunile separatiste devine tot mai tensionată. Separatiştii proruşi care controlează zona Donbas, din estul Ucrainei, au început evacuarea civililor către Rusia, după ce bombardamentele de artilerie s-au întețit. Armata ucraineană şi separatiştii se acuză reciproc, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă coada de mașini și autobuze se întindea pe pe mai bine de 20 de kilometri la ieșirea spre Rusia .

Mai mult, potrivit presei de la Moscova, Putin a dat ordin să fie organizată cazarea celor care părăsesc republicile separatiste. Iar fiecare ar urma sa primeasca 10.000 de ruble, adica peste 100 de euro.

Vladimir Putin: “Am sesizat o deteriorare a situaţiei în estul Ucrainei. Îndemn Kievul să se aşeze la masa negocierilor cu separatiştii din Doneţk şi Lugansk și să pună în practică a Acordurile de la Minsk”.

Această evacuare este văzută de diplomații americani, drept "o manevră cinică" prin care civilii sunt folosiți pentru a distrage atenția de la pregătirea atacului.

Antony Blinken: "Evenimentele din ultimele 24-48 de ore fac parte dintr-un scenariu deja în derulare, care constă în crearea de provocări false, apoi în a răspunde la aceste provocări şi, în cele din urmă, în a comite o nouă agresiune împotriva Ucrainei”.

Și oficialii ucrainieni acuză Rusia de organizarea unor diversiuni în cele două regiuni, menite să provoace armata Ucrainei.

Oleksiy Danilov, Secretarul Consiliului de Securitate şi Apărare al Ucrainei: „Potrivit informațiilor noastre, oamenii rușilor din teren vor provoca diferite acțiuni. Ar putea face lucruri care nu au nicio legătură cu armata noastră”.

Oficialul ucrainean a mai subliniat că țara sa nu are planuri de eliberare prin forţă a teritoriilor deţinute de separatişti.

Oleksiy Danilov, Secretarul Consiliului de Securitate Naţională şi Apărare al Ucrainei: “Înțelegem că nu putem negocia decât cu Rusia, nu putem negocia cu oameni care nu sunt independenți și care nu iau nicio decizie independentă. Toate deciziile se iau doar la Moscova.”

Iar serviciile de informații militare ale Ucrainei au anunțat că rusii ar fi minat mai multe obiective în Donețk pe care le vor arunca in aer. La scurtă vreme după acest anunț, presa de la Moscova nota că o conductă internaţională de petrol a explodat la Lugansk. Pe internet au apărut imediat imagini cu o minge de foc în zona respectivă.

Discuțiile pe tema Ucrainei continua sâmbătă la conferinţa de securitate de la Munchen, supranumita si "Davos pentru apărare", unde , Rusia nu are niciun reprezentant, pentru prima oară în ultimii ani.

Fiona Hill, Former NSC Senior Director for Europe and Russia: “Din perspectiva Rusiei, Ucraina nu are dreptul la o politica externa si de securitate independente. 6 Iar Putin poate alege dintr-o multitudine de scenarii, de pilda atacuri cibernetice, activitati subversive, il poate otravi pe presedintele Zelensky. Va amintesc ca unul dintre predecesorii acestuia, presedintele Iushcenko, a fost otravit cu dioxina”.

Sâmbătă, Vladimir Putin va superviza personal exercițiile strategice anuale, în Crimeea, care includ lansarea de rachete balistice și de croazieră menite să simuleze un atac nuclear.