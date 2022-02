VIDEO O conductă de petrol internațională a explodat într-un oraș din estul Ucrainei

Explozia conductei de petrol Druzhba a zguduit Luganskul, potrivit Ria Novosti.

BREAKING: HUGE EXPLOSION LIGHTS UP THE SKY IN LPR’s LUGANSK pic.twitter.com/fSDsU5BiNq

Această explozie, a cărei origine nu a fost precizată vineri seară, s-a produs într-un moment în care tensiunile sunt la apogeu în criza dintre occidentali şi Rusia din jurul Ucrainei.

just now: there has been a huge explosion in lugansk pic.twitter.com/DmpGm7N3Nt

Conducta Druzhba leagă Rusia de mulţi dintre foştii sateliţi ai Uniunii Sovietice din Europa Centrală şi de Est.

Video from a Closer distance to the ground zero of the explosion in #Lugansk.

Glass untouched so maybe the explosion wasnt that big appart of the gigantic fire cosequence of It. pic.twitter.com/j5DRWIPARW