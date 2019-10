Liderul ISIS s-a aruncat în aer împreună cu trei copii. Cum i-a fost verificat ADN-ul

Președintele american Donald Trump a dezvăluit că identitatea liderului ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost confirmată chiar la locul în care acesta a murit.

Trump a prezentat, într-o intervenție la Casa Albă, cum a decurs operațiunea de comando în urma căruia liderul grupării jihadiste ISIS a murit.

Potrivit președintelui american, liderul ISIS a murit după ce a fugit într-un tunel din care nu exista ieşire, el detonând o vestă încărcată cu explozivi, omorând și trei dintre copiii săi.

Trump a spus că al-Baghdadi şi-a petrecut ultimele momente din viaţă în frică şi că liderul SI s-a ”smiorcăit şi a plâns” şi a murit ca ”un laş, fugind şi plângând”.

"Abu Bakr al-Baghdadi a murit după ce a ajuns la capătul unui tunel, a plâns, s-a smiorcăit și a urlat până la sfârșit. Locul fusese deja curățat până în acel moment. 11 copii au fost mutați din casă înainte de atac, însă Abu Bakr al-Baghdadi s-a aruncat în aer când a ajuns la capătul tunelului, în timp ce era urmărit de trupele americane. Abu Bakr al-Baghdadi a murit împreună cu cei trei copii ai lui. El și-a condus la moarte cei trei copii. Și-a detonat vesta, s-a sinucis și și-a ucis cei trei copii. Corpul lui a fost mutilat de explozie", a spus Trump.

Președintele SUA a precizat că testele ADN efectuate la fața locului au dovedit că al-Baghdadi a fost cel care a murit.

"Asta este minunat, oameni aceștia sunt foarte inteligenți. Au luat cu ei un echipament de laborator cu care i-au luat ADN-ul lui Abu Bakr al-Baghdadi și l-au verificat pe loc. Vizual au văzut că este el, dar au făcut un test la fața locului. Pentru a ajunge la corpul lui au fost nevoiți să dea multe resturi la o parte, dar au luat bucăți din corpul lui, pentru că trebuia să știm sigur. Au luat bucăți din corpul lui", a precizat Trump.

Președintele american a precizat că în atac au murit și două soții ale liderului jihadist: "Liderul ISIS a fost ultimul care a ieșit. Înainte, 11 copii au fost scoși și duși într-un loc sigur. Nu știu dacă erau copii ai lui, dar alți trei au murit în explozie. Erau și două femei, ambele purtau veste. Nu s-au detonat, a fost dificil pentru oamenii noștri, pentru că nu știau ce se va întâmpla. Dar sunt moarte".

Întebat dacă știe cine sunt succesorii lui al-Baghdadi, Trump a răspuns: "Știm cine sunt succesorii, dar îi avem în vedere. Ceea ce s-a întâmplat cu Hamza bin Laden a fost important, dar acesta a fost... Și Osama bin Laden a fost important, dar el a devenit mare prin atacul de la WTC. Dar acum vorbim de cel care a construit un califat de la zero. Am arestat mai mulți oameni, au murit mulți la fața locului, dar am și capturat mulți jihadiști, mai mult morți decât vii".

Trump a urmărit întreaga operaţiune din Situation Room



Donald Trump a dezvăluit că a urmărit raidul în timp ce operaţiunea era în desfăşurare ”ca şi cum te uitai la un film”.

El a precizat că a urmărit desfăşurarea unei mari părţi a operaţiunii sâmbătă noaptea (ora locală) din Situation Room, la Casa Albă.

Al-Baghdadi se afla sub supravegherea Statelor Unite de mai multe săptămâni, a dezvăluit el.

În timpul operaţiunii, forţele americane au zburat la joasă altitudine, rapid, şi s-a tras împotriva lor, la un moment dat.

Trump vrea ca înregistrarea video a operaţiunii să fie făcută publică, pentru ca lumea să vadă că al-Baghdadi şi-a petrecut ultimele momente ”plângând”, ”smiorcăindu-se” şi ”urlând”.