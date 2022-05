Liderul cecen Ramzan Kadîrov, aliat al lui Putin, amenință că va ataca Polonia „în șase secunde”. VIDEO

Ramzam Kadîrov a ieșit public cu un mesaj amenințător la adresa Poloniei, pe care a îndeamnă să își retragă armele.

Într-o înregistrare video distribuită, miercuri, pe Twitter de jurnalistul BBC Francis Scarr, Kadîrov spune că "problema Ucrainei este încheiată" și că este "interesat de Polonia", potrivit unei traduceri a comentariilor sale, potrivit Newsweek.

"După Ucraina, dacă ni se va da comanda, în șase secunde vă vom arăta de ce suntem capabili", a spus Kadîrov.

Poland, Ramzan Kadyrov has set his eyes on you

(with subtitles, including all 'dons' for purposes of accuracy) pic.twitter.com/nSOq9BNQjn