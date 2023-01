Legendarul chitarist Jeff Beck a murit

Numit adesea drept unul dintre cei mai mari chitarişti ai tuturor timpurilor, Beck - ale cărui degete mari erau asigurate pentru 7 milioane de lire sterline - era cunoscut ca un inovator pasionat. A fost pionierul jazz-rock-ului, a experimentat cu efecte fuzz şi distorsiuni şi a deschis calea pentru subgenuri, cum ar fi psych rock şi heavy metal de-a lungul carierei sale. A fost câştigător de opt ori Grammy, câştigător al premiului Ivor Novello pentru contribuţia remarcabilă la muzica britanică şi a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame atât ca artist solo, cât şi ca membru al Yardbirds.

"În numele familiei, cu profundă tristeţe vă anunţăm decesul lui Jeff Beck. După ce a contactat brusc o meningită basteriană, el a murit liniştit ieri", se arată în comunicat, miercuri seară, pe site-ul oficial al muzicianului, citat de News.ro.

Legendarul Mick Jagger i-a adus omagiu într-un videoclip pe Twitter "unui om minunat şi unuia dintre cei mai mari chitarişti ai lumii".

"Nimeni nu cântă la chitară la Jeff", a spus pe Twitter şi Gene Simmons de la formaţia rock Kiss.

With the death of Jeff Beck we have lost a wonderful man and one of the greatest guitar players in the world. We will all miss him so much. pic.twitter.com/u8DYQrLNB7

Chitaristul şi fondator al formaţiei Black Sabbath, Tony Iommi, a făcut o reverenţă în faţa "unui incredibil simbol, a unui chitarist de geniu". "Nu va mai fi niciodată un alt Jeff Beck", a spus el.

Ozzy Osbourne a vorbit de asemenea pe Twitter despre "o onoare incredibilă de a cânta cu el pe cel mai recent album al meu".

I can’t express how saddened I am to hear of @JeffBeckMusic’s passing. What a terrible loss for his family, friends & his many fans. It was such an honor to have known Jeff & an incredible honor to have had him play on my most recent album, #PatientNumber9.

Long live #JeffBeck pic.twitter.com/hG6O9tzfij