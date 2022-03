Legendara trupă Pink Floyd își retrage toate piesele de la furnizorii de muzică din Rusia și Belarus

Trupa britanică de rock Pink Floyd s-a alăturat condamnării invaziei Ucrainei de către Rusia, anunțând că își va retrage toate lucrările din 1987 încoace, precum și munca solo a chitaristului și vocalistului David Gilmour, de la toți furnizorii de muzică digitală din Rusia și Belarus, scrie The Guardian.

To stand with the world in strongly condemning Russia's invasion of Ukraine, the works of Pink Floyd, from 1987 onwards, and all of David Gilmour's solo recordings are being removed from all digital music providers in Russia and Belarus from today. pic.twitter.com/lTV7T3y29u