Lavă și pietre pe mai mulți kilometri după ce vulcanul Agung din Bali a erupt din nou

Muntele Agung a aruncat lavă şi pietre pe o distanţă de circa 3 kilometri, iar cenuşa provenită de la acesta a acoperit zeci de sate, au indicat responsabilii citaţi, precizând că pe moment nu a fost înregistrate victime.

Sâmbătă, zborurile companiilor Qantas Airways, JetStar şi Virgin Airlines operau normal.

Autorităţile aveau pregătite 50.000 de măşti, însă nivelul de alertă pentru vulcan a rămas neschimbat şi nu au existat evacuări.

Locals in Bali, Indonesia, reported that Mount Agung erupted again, causing a loud roar and lava flows that could be seen from 3 km (1.8 miles) away. https://t.co/g8aJ8eyci6