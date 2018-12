Laureaţii premiilor Nobel 2018 și-au primit primit distincţiile la Stockholm. FOTO

Anul acesta, 12 noi laureaţi au fost recompensaţi pentru realizări care au conferit cel mai mare beneficiu omenirii, potrivit nobeprize.org, citat de News.ro.

Munca şi descoperirile lor variază de la terapia cancerului şi fizica laser la dezvoltarea proteinelor care pot rezolva problemele chimice ale omenirii. Activitatea laureaţilor Nobel din 2018 a inclus, de asemenea, combaterea crimelor de război, precum şi integrarea inovaţiei şi a climatului cu creşterea economică.

Premiul Nobel pentru Literatură nu a fost decernat anul acesta, au decis membrii Academiei Suedeze în luna mai. Această decizie a fost luată ca urmare a scandalului privind hărţuiri sexuale cu care se confruntă forul. Cea mai mare criză din istoria Academiei Suedeze a avut drept consecinţă suspendarea celui mai aşteptat premiu Nobel al anului.

Orchestra Filarmonică Regală din Stockholm, sub bagheta dirijoarei Dalia Stasevska, a oferit interludii în timpul ceremoniei. Solistă a fost Christina Nilsson, soprană.

Pentru cel de-al 18 an consecutiv, Helén Magnusson, florist şef la Hässelby Blommor, a creat ornamentele florale pentru ceremonia de acordare a premiilor Nobel.

Cercetătorii James P. Allison şi Tasuku Honjo au câştigat premiul Nobel pentru Medicină pe 2018 "pentru descoperirea terapiei în cancer prin inhibarea reglării imune negative".

Americanul Arthur Ashkin, francezul Gérard Mourou şi canadianca Donna Strickland sunt laureaţii Premiul Nobel pentru Fizică pe 2018 pentru "invenţiile în domeniul laserilor".

Cercetătorii americani Frances H. Arnold şi George P. Smith şi britanicul Sir Gregory P. Winter au fost desemnaţi laureaţii Premiului Nobel pentru Chimie pe 2018 "pentru o revoluţie bazată pe evoluţie".

"It is in the name of the Congolese people, that I accept the Nobel Peace Prize. It is to all victims of sexual violence across the world that I dedicate this prize. "

