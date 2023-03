Laura Codruța Kovesi a mers în Ucraina și s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski. „În timp de război, corupția este trădare”

Vizita lui Kovesi în Ucraina a fost făcută publică abia sâmbătă de Parchetul European.

„Procurorul-șef european a participat ieri la Conferința #United4Justice de la Liov, pentru a arăta cum #EPPO poate ajuta autoritățile ucrainene în investigațiile privind fraudele care afectează interesele financiare ale UE”, a transmis sâmbătă Parchetul European.

