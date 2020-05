La doar 15 ani, o tânără și-a salvat tatăl rănit, după ce l-a cărat 1.200 de km cu bicicleta

Jyoti Kumari, o fată de 15 ani din India, a pornit într-o cursă incredibilă de 1.200 de kilometri pe bicicletă, pentru a-și salva tatăl, care era într-o situație critică.

Cei doi au plecat dintr-o suburbie din Delhi către casa lor ce se afla într-o altă localitate, după ce au rămas fără mâncare și fără niciun ban din cauza crizei provocate de pandemie, relatează BBC.

„Tata mergea cu o ricșă în Gurugram și lucra. Dar a fost rănit într-un accident, în ianuarie. M-am dus să am grijă de el și am rămas blocată din cauza carantinei. Am rămas fără bani și i-am spus tatălui meu că trebuie să mergem acasă. Inițial a refuzat, pentru că nu a crezut că pot să merg cu el pe bicicletă atât de mult, dar l-am convins. Oamenii ne-au dat de mâncare de-a lungul drumului. A durat șapte zile să parcurgem toată distanța”, a povestit tânăra.

Tatăl fetei a povestit că cei doi erau într-o situație critică și riscau să moară de foame.

"Aveam mari probleme. Mi-a fost teamă că o să murim de foame. Apoi fiica mea mi-a spus că o să mă ducă acasă cu bicicleta. M-a surprins că ea a crezut că va putea să meargă 1.200 de kilometri.I-am spus că nu va reuși, pentru că eu sunt greu, dar până la urmă m-a convins. M-a salvat".

