Mbappe a creat isterie în Camerun, unde a mers în satul natal al tatălui său. A avut gărzi de corp și o blindată. VIDEO

O mulţime isterică, în jur de 400 de persoane, curioşi şi fani purtând tricoul lui PSG, a scandat numele lui Mbappe când a apărut la ieşirea din terminalul aeroportului din Yaounde, capitala Camerunului. Fotbalistul a salutat circa o sută de dansatori care s-au prezentat la sosirea sa, eveniment supravegheat de aproximativ o sută de poliţişti şi jandarmi. În convoi a fost chiar și o blindată militară.

Kylian Mbappe makes his first trip to Cameroon, his father's homeland. During his three-day trip, the soccer star will visit several schools supported by his 'Inspired By KM' charity pic.twitter.com/ZdnSx4MQNc