Kremlinul, după anunţul demisiei lui Boris Johnson: „El nu ne place, nici nouă nu ne place de el”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinul, Dmitri Peskov, a reacţionat la vestea că premierul britanic Boris Johnson (în stânga imaginii) va demisiona din funcţia de lider al Partidului Conservator, declarând: „el (n.r. Johnson) nu ne place, nici nouă (n.r. Rusiei) nu ne place de el”, relatează Reuters, citată de News.ro.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că ştirile potrivit cărora Johnson va demisiona în scurt timp nu interesează Kremlinul.

„Ne-am dori să sperăm că într-o zi în Marea Britanie vor veni la putere mai mulţi profesionişti care pot lua decizii prin dialog. Dar în acest moment există puţine speranţe în acest sens”, a declarat Peskov.

Boris Johnson demisionează din partid, dar rămâne premier

„Boris Johnson nu ne place, nici nouă (n.r. Rusiei) nu ne place de el”, a subliniat oficialul rus.

Potrivit BBC, Boris Johnson va demisiona ca lider al partidului Conservator joi, dar va rămâne prim-ministru până în toamnă.

Johnson a vorbit cu președintele Comitetului Conservator din 1922, Sir Graham Brady, și a fost de acord să demisioneze, un nou lider conservator urmând să fie pus în funcție în urma conferinței partidului din octombrie, a declarat o sursă din interiorul Downing Street.

"Este clar că acum este voința Partidului Conservator parlamentar ca să existe un nou lider al acestui partid și, prin urmare, un nou prim-ministru", a declarat el, confirmând că va rămâne în funcție "până când va fi instalat un nou lider", pentru care nu există un calendar clar în acest moment.

"Motivul pentru care am luptat atât de mult în ultimele zile pentru a continua să vă ofer acest mandat în persoană nu a fost doar pentru că am vrut să fac acest lucru, ci pentru că am simțit că este datoria mea, datoria mea, obligația mea față de voi", a explicat Johnson. El a lăudat activitatea guvernului său, inclusiv gestionarea Brexitului și a conflictului din Ucraina, și a dat asigurări că Marea Britanie va continua să ajute Ucraina în războiul său împotriva Rusiei, conform Baha.com.

Dată publicare: 07-07-2022 15:00