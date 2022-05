Kim Jong-un l-a înmormântat pe mentorul său, pe fondul crizei Covid din Coreea de Nord. Liderul suprem i-a cărat sicriul

Presa de stat din Coreea de Nord a difuzat imagini cu liderul țării, Kim Jong-un, cărând sicriul lui Hyon Chol-hae și aruncând pământ în mormântul său, în timp ce statul asiatic este grav afectat de cazurile cauzate de infectarea cu Covid-19.

Hyon Chol-hae, un înalt oficial al țării, a fost un mareșal al Armatei Populare Coreene care ar fi jucat un rol-cheie în pregătirea sa ca viitor lider al țării înainte ca tatăl lui Kim, Kim Jong-il, să moară la sfârșitul anului 2011, potrivit The Guardian.

Din imagini se vede cât de mult suferă Kim Jong-un în momentul funerariilor lui Hyon. Liderul nord-coreean a cărat sicriul alături de alte persoane care purtau măști de protecție, dar liderul suprem nord-coreean a ales să nu poarte.

Agenția de presă nord-coreeană KCNA a precizat că "foarte mulți" soldați și cetățeni au ieșit pe străzile capitalei pentru a-și exprima condoleanțele atunci când sicriul lui Hyon a fost condus la cimitir.

„Numele lui Hyon Chol-hae va fi mereu amintit alături de numele măreț al lui Kim Jong-il”, a spus Kim Jong-un.

