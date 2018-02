Kim Jong-un: Coreea de Nord este o putere militară de clasă mondială

Coreea de Nord a organizat o paradă militară grandioasă în piața Kim Il Sung unde 50.000 de oameni s-au adunat. Mii de soldați, rachete și tancuri au marcat 70 de ani de la înființarea armatei nord coreene.

Parada a fost organizată în Ajunul Jocurilor Olimpice de Iarnă din Coreea de Sud. La eveniment au participat 13.000 de soldați care au defilat în sincron.

”Noi am devenit capabili să facem demonstraţia, în faţa planetei, a statului nostru de putere militară de clasă mondială”, a spus el joi.

”Atât timp cât imperialismul există pe Pământ iar politică ostilă față de Coreea de Nord a Statelor Unite continuă, misiunea armetei populare nord coreene de a fi sabia puternică ce apără țara, poporul și pacea nu trebuie să se schimbe” a mai spus Kim Jong-un în discurs.

Au fost scoase la paradă și patru dintre cele mai noi și sofisticare rachete nord coreene, Hwasong-15. Kim și soția lui, Ri Sol Ju, au sosit cu limuzina și au pășit pe covorul roșu. Liderul nord coreean, având pe cap o pălărie fedora, neagră, a urmărit parada de la balcon.

După discurs la paradă au apărut și celebrele rachete balistice intercontinetale, pe lansatoare mobile. Specialiștii susțin că acestea nu sunt unele funcționale - decizie luată de Phenian de teama unui incident.

Phenianul a anunţat joi şi că nu are nicio intenţie de a se întâlni cu reprezentanţi ai Statelor Unite în timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă. "Nu avem nici cea mai mică intenţie de a ne întâlni cu responsabili americani în timpul vizitei noastre în Sud", a declarat Cho Yong-sam, un înalt oficial al Ministerului de Externe nord-coreean, citat de agenţia oficială de presă KCNA.

Potrivit analiştilor, Coreea de Nord intenţionează printr-o dublă abordare să-şi normalizeze statutul de "stat nuclear de facto". Kim Jong-un ar putea încerca să obţină relaxarea sancţiunilor internaţionale împotriva regimului său, dar şi slăbirea relaţiei dintre SUA şi Coreea de Sud.

#NorthKorea's Army Day parade finale: ICBMs. A couple Hwasong-14s and four Hwasong-15s (the missile they test-fired in November. pic.twitter.com/Q999GNm3oD