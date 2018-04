Donald Trump a dezvăluit locul la care se gândește pentru întâlnirea cu Kim Jong Un

Este vorba despre satul Panmunjom, care se află la frontiera dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud.

''Casa Păcii, de la frontiera dintre Coreea de Nord şi Coreea de Sud, nu ar fi oare un loc mai reprezentativ, mai important şi mai durabil decât o terţă ţară ? Întreb pur şi simplu!'', a scris Trump pe Twitter, odată cu apropierea aceste întâlniri, care ar putea avea loc în iunie.

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!