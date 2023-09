Kievul, din nou sub asediu. Rușii au lansat zeci de drone peste asupra capitalei Ucrainei | FOTO

Forţele aeriene ucrainene au declarat că armata a distrus 26 din cele 33 de drone lansate de Rusia, toate vizând Kievul şi regiunea din jurul acestuia.

Martorii Reuters au auzit cel puţin cinci explozii în Kiev, unde cerul nocturn a fost luminat de exploziile provocate de apărarea aeriană care a atacat dronele. O coloană de fum s-a ridicat de printre clădiri.

Liudmila, o rezidentă din Kiev, a declarat că a auzit bâzâitul dronelor de fabricaţie iraniană înainte ca suflul explozie să spulbere geamurile din clădirea în care locuieşte şi borcanele pe care le avea pe pervaz. "A fost o experienţă foarte înfricoşătoare - nici măcar nu pot să o descriu în cuvinte", mărturiseşte femeia.

"Ucrainenii recunosc sunetele de drone, rachete şi apărare aeriană, le auzim zilnic. În această noapte nu am putut dormi - Kievul era sub atac. Distrugerea infrastructurii din nou - din fericire, fără victime. Suntem recunoscători celor care protejează cerul Ucrainei. Avem ziua de astăzi datorită vouă", a scris pe X prima-doamnă a ţării, Olena Zelenska.

Fragmente din dronele doborâte au căzut în cinci districte diferite, au declarat primarul Vitali Kliciko şi administraţia militară a oraşului. Klitschko a anunţat, de asemenea, că o persoană a fost rănită.

Serviciul de stat pentru situaţii de urgenţă a raportat ulterior că resturi au căzut în trei districte, dar că nu au existat pagube grave.

Guvernatorul regiunii Kiev, Ruslan Kravcenko, a scris pe Facebook că o instalaţie de infrastructură nespecificată şi opt case au fost avariate în urma loviturilor din timpul nopţii, potrivit News.ro.

