Kievul combate din nou propaganda rusă. Kirilo Budanov, apariție în public după ce se zvonea că a fost grav rănit

Pe de altă parte, Statul Major al armatei ucrainene a prezentat, luni seară, imagini cu generalul Valeri Zalujni, despre care, de asemenea, se spunea că ar fost grav rănit sau chiar mort, iar internauţii i-au remarcat o insignă cu „Baby Yoda”, care acum face furori pe internet, scrie The Guardian, citată de News.ro.

Şeful serviciilor militare de informaţii din Ucraina, Kirilo Budanov, ar fi apărut pentru prima dată în public, după ce la Moscova au fost vehiculate intens zvonuri despre moartea sau rănirea sa, relatează The Guardian.

În ceea ce par a fi imagini recente, generalul Kirilo Budanov a apărut alături de ambasadorul Japoniei în Ucraina, Matsuda Kuninori.

⚡️Ukraine's Intelligence Chief Kyrylo #Budanov, for the first time since numerous Russian fakes about his injury or death appeared in a joint photo with Japan's ambassador to #Ukraine Matsuda Kuninori pic.twitter.com/iCkko7nr6D