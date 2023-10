Kievul anunţă că rezistă la Avdiivka, ţinta unei ofensive ruseşti

„Avdiivka, rezistăm. Curajul şi unitatea ucrainenilor vor determina sfârşitul acestui război”, a comentat pe X preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, un indiciu al amplorii confruntărilor armate în curs la faţa locului.

Avdiivka. We are holding our ground. It is Ukrainian courage and unity that will determine how this war will end. We must all remember this.

Primarul din Avdiivka Vitali Barabaş, a anunţat joi, a treia zi la rând, o ”situaţie foarte tensionată”, ”lupte în jurul oraşului care nu s-au calmat” şi bombardamente ruseşti vizând poziţii ucrainene şi oraşul.

El a semnalat un atac cu rachetă în noaptea de miercuri spre joi vizând acest oraş industrial din Donbas, care nu s-a soldat cu victime.

„Inamicul ia neîncetat cu asalt poziţiile. Ei (militarii ruşi) vin din din toate părţile, sunt numeroşi”, a declarat primarul.

Vitali Barabaş subliniază că trupele ucrainene şi-au menţinut poziţiile, iar ”toate atacurile au fost respinse”.

„În anumite locuri am încercat chiar să contraatacăm”, a declarat el la televiziune.

Un purtător de cuvânmt al armatei ucrainene, Andriï Kovalev, a dat asigurări că trupele prezente la Avdiivka rezistă ”cu curaj” şi „resping atacurile”.

Armata rusă a anunţat miercuri că şi-a „îmbunătăţit” poziţiile în sector.

According to the head of Avdiivka city military administration, this is the most massive offensive on the city since the beginning of the full-scale war. Russians are conducting heavy shelling of AFU positions around the… pic.twitter.com/5oA9BJ9YgX

Russia continues its offensive in the Avdiivka direction.

Canalul rus pe Telegram „Rîbar” - apropiat armatei - scrie că forţele ruse au cucerit o înîlţime care domină flancul de nord şi că au intrat în satul Stepove, la nord-vest de Avdiivka, unde au loc în prezent confruntări armate.

Mai mulţi analişti - care se bazează pe imagini de la acest asalt disponibile pe reţele de socializare - anunţă pierderi importante ruse ca material militar.

Priamul Vitali Barabaş, „la Avdiivka are loc ce mai mare ofensivă din război”, deoarece forţele ruse au angajat ”zeci, chiar sute de vehicule”.

Russia has launched a major offensive on Avdiivka. One more defining battle of the war is underway.

The video shows yet another attempt to move a large armored column of Russians from Krasnohorivka to cover the northern flank of the Avdiivka front.

Approximately 20 units of… pic.twitter.com/nt3WWhlUz4