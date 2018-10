Kanye West și Kim Kardashian, vizită în Uganda. Au donat pantofi sport unor copii orfani

Museveni l-a primit pe West şi pe soţia sa, vedeta de televiziune Kim Kardashian, la reşedinţa sa oficială din capitala ugandeză, relatează Agerpres.

"Îi mulţumesc lui Kanye şi soţiei sale pentru acest cadou (...) Sper să aveţi un sejur cât mai plăcut în Uganda, adevărata perlă a Africii", a spus preşedintele Museveni, în vârstă de 74 de ani şi aflat la putere din 1986.

Ye then gifted President Museveni with a pair of his Yeezy sneakers and both he and Kim signed them. ???? pic.twitter.com/05pPw79TxS

Museveni a postat pe contul său de Twitter fotografii de la această întâlnire în care rapperul american îi dăruieşte perechea de încălţăminte de sport preşedintelui, care îi zâmbeşte şi îi strânge mâna în semn de mulţumire.

I welcome American entertainment stars Kanye West and @KimKardashian to Uganda. I held fruitful discussions with the duo on how to promote Uganda's tourism and the arts. I thank Kanye for the gift of white sneakers. Enjoy your time in Uganda. It is the true Pearl of Africa. pic.twitter.com/BO0iD0sFCP