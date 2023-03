Kadîrov l-a vizitat pe Putin la Kremlin. „Dacă îmi permiteţi, aş vrea să mă laud puţin” | VIDEO

Potrivit unor imagini, Kadîrov stă la un birou cu Putin - la distanţă mică - şi desface o mapă cu documente, în timp ce liderul de la Kremlin îl întreabă ce mai face. "În republica noastră totul este foarte bine", îi spune Kadîrov. "Asta datorită ţie, don", adaugă el, folosind un cuvânt cecen.

"Mulţumesc poporului cecen" îi răspunde Putin, conform news.ro.

Kadîrov spune apoi: "Dacă îmi permiteţi, aş vrea să mă laud puţin" şi începe să citească după nişte notiţe scoase din mapă.

Jurnalistul BBC Francis Scarr, care monitorizează presa rusă, a remarcat că atunci când Kadîrov începe să citească de pe notiţele pregătite, pare că întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte pronunţia rusă, iar dimensiunea scrisului de pe hârtii este considerabilă.

Even when addressing Putin, Ramzan Kadryrov’s speech is littered with the Chechen filler word ‘don’

And when he starts reading out his prepared notes (look at the size of the writing), he’s apparently encountering difficulties with Russian pronunciation pic.twitter.com/bJFMgXiyPk