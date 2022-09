Justin Trudeau, criticat aspru după ce un clip cu el s-a viralizat. Ce a făcut premierul înainte de înmormântarea Reginei

Trudeau a fost acompaniat de pianistul Gregory Charles din Quebec și alți membri ai delegației canadiene pentru a cânta faimoasele versuri ale trupei britanice „Queen” la un hotel din centrul Londrei, sâmbătă seara, potrivit Toronto Star, citat de New York Post.

„După cină, prim-ministrul a participat la o reuniune cu membrii delegației canadiene, care s-au adunat pentru a acorda un omagiu vieții și serviciului Majestății Sale”, a arătat biroul prim-ministrului într-o declarație în ziar.

Într-o altă declarație separată, Charles a spus că el a cântat mai multe piese ca un „omagiu” adus reginei.

„Nu am văzut clipul video cu grupul mic de canadieni care au petrecut mai multe minute cu prim-ministrul sâmbătă. A fost un pian în hol și am cântat câteva melodii ca un omagiu spontan”, a mai spus el.

Dar premierul liberal a atras atenția online, cu un număr smenificativ de utilizatori de Twitter care îl critică aspru.

„Este la o înmormântare. E beat? Ce comportament este acesta? Fără clasă”, a scris un utilizator de Twitter.

Un altul a adăugat: „Îmi cer scuze pentru momentul jenant al prim-ministrului nostru @JustinTrudeau care a reprezentat Canada în timpul unei călătorii plătite de cetățenii canadieni pentru înmormântarea Reginei Elisabeta”.

Last night at the Savoy. Our PM in the UK representing Canada for the Queen’s funeral. ????????‍♀️

How do you say you were a drama teacher without saying you were a drama teacher. pic.twitter.com/kfRlve7pmV