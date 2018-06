Jurnalistul rus care și-a înscenat moartea a povestit totul. ”Era sânge de porc”

Jurnalistul rus a cărui moarte a fost înscenată pentru prinderea celui care ar fi vrut cu adevărat să-l asasineze, a povestit mai multe despre operațiunea de acoperire. Și totul pare un scenariu desprins dintr-un film cu spioni.

Arkadi Babchenko spune că a fost stropit cu sânge de porc. Și a fost folosit un machiaj special, ca să pară că ar fi fost împușcat mortal, la Kiev.

Apoi, a urmărit de la morgă, reportajele despre așa-zisa lui moarte.

"Sângele era adevărat, dar era sânge de porc. M-au stropit cu sânge de porc. Au tras în cămașa mea ca să rămână găuri de glonațe, pe care le-au mânjit cu sânge. Și gata, eram mort", a povestit Arkadi Babchenko.

Marţi, Kievul anunţa ca Babcenko a fost împuşcat mortal într-o scară de bloc, când se ducea să ia pâine. Dar, după nici 24 de ore, jurnalistul apărea nevătămat la o conferinţă de presă. Într-un interviu ulterior, a spus mai multe despre complexa operaţiune de acoperire.

"A fost chemat medicul, a pronunțat decesul, expertul criminalist l-a consemnat. Am decis, însă, ca întreaga înscenare să se încheie la morgă. Acolo m-au așezat pe o masă ca pe o persoană decedată, pentru că se presupunea că eram victima unei crime", a continuat acesta.

Apoi, în spatele uşilor închise şi-a schimbat hainele. Şi a urmărit, la televizor, reportaje despre aşa-zisa lui moarte violentă.

"Cei de la Serviciul de securitate ucrainean au sugerat să înscenăm un asasinat. Am acceptat imediat, pentru că mi-am zis: "Ok, dacă e necesar, s-o facem!". Ei știu cel mai bine cât de necesară a fost această operațiune", a mai spus Arkadi Babchenko.

Reporter: - Ți-era frică de un adevărat asasinat?

Arkadi Babchenko: - Mi-a fost. Mi-a fost frică până în ultima clipă. Sincer, abia la morgă mi-a venit inima la loc.

Șeful serviciului de securitate ucrainean a spus că toată această înscenare a fost necesară pentru dejucarea unui complot real, care viza asasinarea jurnalistului - critic al intervenţiilor militare ruse în Estul Ucrainei şi în Siria. Și critic la dresa regimului Putin.

Potrivit Kievului - care a difuzat imagini de la arestarea unui suspect - totul era pregătit de serviciile de securitate din Rusia.

"Nu e sarcina mea să vă fac să mă credeți sau nu. Eu trebuie să rămân în viață și să-mi știu familia în siguranță. A fost prima și principala mea preocupare. Ca să fiu sincer, ultimul lucru la care m-am gândit au fost standardele jurnalismului", a explicat Arkadi.

”Pe de o parte, tactic, din perspectiva securității, această înscenare le-a permis să controleze totul, până au avut proba video cu banii oferți în schimbul asasinării", explică Orisia Lutevici, analist.

Pe de altă parte, Kievul încearcă să atragă atenția Occidentului, aliaților, că Ucraina este mereu sub amenințare, și că este nevoie de mai multă solidaritate. Acest caz ar fi doar vârful icebergului, în privința a tot ce întreprinde Rusia pentru a destabiliza Ucraina.

