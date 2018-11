”Albii reprezintă cea mai mare amenințare teroristă.” Declarația unui jurnalist CNN

Lemon, gazda emisiunii CNN Tonight, a făcut remarcile, luni, într-o intervenție în timpul unei alte emisiuni CNN, "Cuomo Prime Time".

Comentariile au venit după ce cei doi jurnaliști au discutat despre cazul unor negri, împușcați mortal în Kentucky, acest incident fiind clasificat ca fiind unul rasist.

"Încerc să subliniez oamenilor că nu trebuie să demonizeze nici un grup sau nici o etnie, dar noi continuăm să credem că cea mai mare amenințare teroristă este altceva", a spus Lemon, începând remarcile sale.

"Așa că trebuie să oprim demonizarea oamenilor și să realizăm că cea mai mare amenințare teroristă din această țară sunt bărbații albi, majoritatea radicalizați în dreapta și trebuie să începem să facem ceva cu ei", a continuat Lemon.

Prezentatorul Chris Cuomo, care este fiul unui fost guvernator democrat al New York-ului, se uita impasibil.

”Nu există o interdicție de călătorie pentru ei”, spuse Lemon. ”Nu există nicio interdicție, ei au interdicția musulmană. Nu există nicio interdicție "de tip alb". Și ce facem cu asta?”, s-a întrebat jurnalistul.

CNN's Don Lemon: "We have to stop demonizing people and realize the biggest terror threat in this country is white men, most of them radicalized to the right, and we have to start doing something about them." pic.twitter.com/OFu9fL3eHn