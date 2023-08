Joe Biden, surprins la bustul gol pe plajă, la Rehoboth Beach. Preşedintele american a stârnit un val de critici

Joe Biden, în vârstă de 80 de ani, s-a afişat, începând de duminică, la malul apei, împreună cu soţia sa.

”Înarmaţi” cu prosoape şi ceva de citit - el documente, ea un roman -, ei au profitat de câteva ore pe malul Oceanului Atlantic, la bună distanţă de grupul de jurnalişti acreditaţi la Casa Albă, care i-a urmat şi care a fost escortat rapid în afara plajei.

President Joe Biden and first lady Jill Biden relax at Rehoboth Beach in Delaware pic.twitter.com/lfiTEemBIP