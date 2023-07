Donald Trump l-a înjurat birjărește pe Joe Biden: ”Stupid son of a bitch!” VIDEO

Fostul preşedinte american Donald Trump a ”jucat cartea victimei”, potrivit revistei RollingStone, la un miting, în oraşul Erie, în Pennsylvania, unde l-a atacat pe şeful statului american, Joe Biden, pe care l-a catalogat drept ”necinstit”, ”cel mai corupt preşedinte din istoria americană” şi un ”fiu de lele prost”, relatează AFP.

Trump called Biden a "stupid son of a bitch"

Trash talk in American politics is reaching a new level.

“Fake news is all you get. They refuse to discuss the Biden crime family, but they are happy to cover the false accusations against Donald Trump, who did nothing wrong,” said… pic.twitter.com/GwtoUCrxyK