Joe Biden s-a accidentat în timp ce se juca cu câinele său. Anunțul medicilor despre starea sa

Inițial, într-o scurtă declaraţie, biroul lui Biden a informat că incidentul s-a produs sâmbătă şi că democratul în vârstă de 78 de ani va fi examinat de un ortoped duminică "dintr-un exces de precauţie".

Ulterior, președintele ales al SUA a aflat că are fracturi fine la oasele tarsiene, ceea ce înseamnă că pentru câteva săptămâni va trebui să poarte o orteză specială, a anunțat duminică medicul său personal, Kevin O’Connor, transmite CNN.

