Presă: Biden a câştigat alegerile din SUA cu 306 electori, iar Trump are doar 232

Preşedintele ales Joe Biden a fost declarat învingător în Georgia (16 electori), iar Donald Trump în Carolina de Nord (15 electori), au precizat media citate, printre care CNN şi NBC.

Joe Biden este primul democrat care câştigă votul din Georgia în ultimii 28 de ani.

În Georgia voturile se renumără manual, iar în prezent există o diferenţă de 14.000 de voturi, motiv pentru care se consideră că Biden va câştiga.

Rezultatul din Colegiul Electoral va fi acelaşi ca în 2016, când Trump, candidatul republican, a obţinut 306 electori şi a învins-o pe Hillary Clinton.

Trump a numit rezultatul din 2016 una dintre cele mai mari victorii din istoria modernă şi o victorie "zdrobitoare".

CNN projected Biden will win Georgia. With that, he has 306 electoral votes, which is exactly the number of votes Trump touted about winning in 2016. #RollTheTapehttps://t.co/Vxyo5NRQGy pic.twitter.com/ZYFnFZOjsS