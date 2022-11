Joe Biden, după masacrul dintr-un club de noapte din Colorado: „Americanii nu pot și nu trebuie să tolereze ura”

Afirmația vine după ce cinci persoane au fost ucise și alte 25 rănite, când un bărbat a deschis focul într-un club de noapte frecventat de comunitatea gay, din statul american Colorado.

Atacatorul a fost arestat. La anchetă participă și agenți FBI.

Aflați încă în stare de soc, localnicii din Colorado Springs aprind lumânări și se roagă pentru cei care și-au pierdut viața în urma masacrului din weekend.

Haosul s-a dezlănțuit puțin înainte de miezul nopții. Câteva focuri de armă au declanşat panica într-un club unde zeci de persoane își petreceau noaptea de sâmbată.

Adrian Vasquez, șeful Departamentului de Poliție din Colorado Springs: „Suspectul a intrat în 'Club Q' și a început imediat să tragă în oamenii aflați acolo, mergând dintr-o parte în alta în club. În timp ce suspectul se afla în interiorul clubului, cel puțin două persoane eroice aflate în interiorul clubului l-au înfruntat pe suspect, s-au luptat cu el și au reușit să îl oprească să mai ucidă”.

Al 26-lea atac armat din această lună, în SUA

11 ambulanțe au ajuns la locul tragediei, după ce autoritățile au primit numeroase apeluri de urgență.

John Suthers, primarul orașului Colorado Springs: „Primul polițist a sosit la fața locului în trei minute de la primul apel de urgență, iar suspectul a fost imobilizat în două minute după aceea. Victimele au fost transportate rapid la spital”.

Inclusiv atacatorul a avut nevoie de îngrijiri medicale, dar acum se află în arest.

Polițiștii au găsit la locul faptei două arme de foc, printre care o pușcă. Din probele adunate până acum, anchetatorii cred că atacatorul nu a avut complici.

Motivele faptelor sale sunt încă investigate. Fiind vorba de un club al comunitatii gay, achetatorii încearcă să afle dacă a fost o crimă motivată de ură, mai ales că atacul a avut loc în Ziua Comemorării Victimelor Transgender.

A fost al 26-lea atac armat din această lună, din Statele Unite. În total, de la începutul anului, în America, au fost peste 600, o creștere constantă, de la an la an. În comparație, în 2014, erau sub 300.

Dată publicare: 21-11-2022 07:50