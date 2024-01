Joe Biden: Donald Trump este favoritul net al celeilalte tabere în acest stadiu

”El este favoritul net al celeilalte tabere în acest stadiu”, a declarat el într-o postare pe X, în care face apel la donaţii.

Fostul preşedinte Donald Trump, în vârstă de 77 ani ani, a obţinut luni seara (ora locală), în Iowa, prima victorie în alegerile primare republicane, consolidându-şi statutul de favorit al dreptei în alegerile prezidenţiale din noiembrie.

Looks like Donald Trump just won Iowa. He’s the clear front runner on the other side at this point.

But here’s the thing: this election was always going to be you and me vs. extreme MAGA Republicans. It was true yesterday and it’ll be true tomorrow.

