Joe Biden, acuzat că i-a catalogat pe susţinătorii lui Trump drept „gunoaie”

„Singurele gunoaie pe care le văd plutind în jur aici sunt susţinătorii săi”, a declarat preşedintele american înttr-un apel video, marţi, în campania electroală.

El critică astfel declaraţii denunţate drept rasiste ale unui umorist care a comparat, la un miting la Madison Square Garden al lui Donald Trump, în weekend, la New York, Puerto Rico cu o „insulă plutitoare de gunoaie”.

BREAKING: President Biden calls all Trump supporters (roughly 74M people) "garbage" in newly released footage.

The development comes after days of the media telling Americans that this word is "x-rated, hateful, and abhorrent."

"The only garbage I see floating out there is his… pic.twitter.com/PiJI4cfzkB