Cum i s-a adresat președintele Joe Biden contracandidatului său Donald Trump după tentativa de asasinat. ”E o nebunie”

Dumnezeu a prevenit „ceva de neimaginat” - a afirmat Trump. Începând cu președintele Biden, liderii lumii au condamnat „violența politică”.

Președintele Biden se afla la reședința familiei din Delaware, într-un weekend liber, la mare. Însă a reacționat rapid după tentativa de asasinat care l-a vizat pe rivalul său republican și i s-a adresat contracandidatului ca unui prieten, folosind prenumele.

Joe Biden, președintele SUA: „Am încercat să iau legătura cu Donald. Este cu medicii săi. Se pare că se simte bine. Plănuiesc să vorbesc cu el la telefon curând, sper”.

Ulterior s-a confirmat că au vorbit. Biden a decis să se întoarcă de urgență la Casa Albă. Și a anunțat că va suspenda temporar difuzarea clipurilor sale de campanie.

Joe Biden: ”Nu există loc în America pentru acest tip de violență. E o nebunie. E o nebunie. Este unul dintre motivele pentru care trebuie să unim această țară. Nu putem permite să se întâmple așa ceva. Nu putem fi așa. Nu putem tolera așa ceva”.

Will Weissert, jurnalist The Associated Press: „Biden încerca să creeze o impresie de lider prezidențial, dar în același timp să arate cât de șocat și surprins este de ceea ce s-a întâmplat. Evident, Trump este rivalul său politic principal. Este cel pe care vrea să-l înfrângă în noiembrie. Dar cu siguranță nu este cineva asupra căruia și-ar dori să vadă comise asemenea acte de violență”.

De când John Hinkley Jr. l-a împușcat pe Ronald Reagan, în 1981, nu a mai avut loc un act de violență atât de dramatic îndreptat împotriva unui președinte sau al unui candidat la președinție.

”Starea de violență este permanentă în SUA”

Cristian Pîrvulescu: „Este o situație gravă, care ne vorbește despre tensiunile și violența din SUA. Din nefericire, această atmosferă tensionată îi face pe unii care sunt cu nervii mai slabi să utilizeze inclusiv armele în disputa politică, ceea ce arată cât de gravă este falia care există în SUA. Starea de violență verbală - care este din nefericire permanentă în SUA și pe care Donald Trump a întreținut-o - există și ea poate să genereze astfel de situații”.

Cristian Pîrvulescu: „Salută mulțimea care strigă „USA, USA”, ceea ce înseamnă că va ieși întărit în această încercare de asasinat. Nu vă pot spune cât de mult. Apare ca un erou, care trece ușor peste momente dificile. Toată lumea, președintele Biden și toate forțele politice americane critică portul de arme, pentru că în final este o consecință a portului de arme în SUA”.

Atacatorul de la mitingul lui Donald Trump a tras cu o pușcă semi-automată de tip AR-15. Este arma care a devenit un simbol al violenței în America, fiind folosită în mod frecvent în diverse atacuri cu arme de foc.

