„Vă sângerează capul". Filmul atacului de la mitingul lui Donald Trump. Ce ordin i-au dat agenții de pază fostului președinte

Au fost clipe de panică pentru mulțime. Martorii de la fața locului au descris scenele de groază prin care au trecut.

Trump vorbea în momentul în care s-au auzit focurile de armă. Imediat după declanșarea atacului, președintele s-a prins cu mâna de ureche, unde a fost rănit, și s-a lăsat pe vine.

La câteva secunde distață agenții de pasă au spus „Sus!” – ordin pentru ca Donald Trump să se ridice pentru a putea fi escortat. Altul a spus „Scările sunt gata, scările sunt gata".

În mulțime s-a creat haos și agitație. Mai mulţi agenţi au urcat pe scenă, unii având puşti de asalt. Susţinătorii lui Trump din fundal par şocaţi, în timp ce unii filmează scena cu telefoanele.

După ce au auzit că trăgătorul a fost doborât, Trump şi agenţii se ridică în picioare şi au următorul dialog:

Trump: „Lăsaţi-mă să mă încalţ, lăsaţi-mă să mă încalţ".

Agent: „Vă ţin, domnule, vă ţin, domnule."

Trump: „Lăsaţi-mă să mă încalţ".

Un alt agent, bărbat: „Aşteptaţi, vă sângerează capul".

Agent de sex masculin: „Domnule, trebuie să ne mutăm la...".

Trump: „Lasă-mă să mă încalţ".

Un agent femeie spune „bine” înainte de a spune ceva despre pantofi.

Trump: „Stai, stai, stai".

Apoi ridică în aer pumnul spre mulţime şi rosteşte cuvântul "luptă" de trei ori - o mişcare întâmpinată cu urale de mulţime.

Trump şi echipa Secret Service se îndepărtează de podium şi se îndreaptă spre maşini, în timp ce mulţimea scandează "USA. USA. USA".

This is the full clip.

1- shots on trump

2- ss returns fire

3- you hear “shooter is down”

4- they stand trump up

5- he asks to get his shoes

6- fist pumps and fight

Truly unreal.

pic.twitter.com/bhui8CcNUs