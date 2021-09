Joe Biden a uitat numele premierului Australiei, în timpul unei videoconferințe: "Tipul acela de la Antipozi"

Getty

Președintele SUA, Joe Biden, a părut, în timpul acordului istoric trilateral privind securitatea în fața Chinei, să nu-și aducă aminte numele premierului Australiei, Scott Morrison.

Biden l-a numit pe australian "tipul acela de la Antipozi" ("that fella down under", în engelză), potrivit BBC.

"Vreau să-i mulțumesc acelui coleg din Australia. Mulțumesc foarte mult, amice. Apreciez, domnule prim-ministru", a spus, printre altele, Joe Biden.

De asemenea, președintele american i s-a adresat premierului britanic Boris Johnson rostindu-i doar prenumele.

"Mulțumesc, Borris", a spus Joe Biden, în timpul videoconferinței.