Jill Biden apără cu tărie menţinerea soţului ei în cursa pentru Casa Albă

Însă, acum prima-doamnă ţine foarte tare ca el să rămână în cursa pentru Casa Albă, chiar şi după prestaţia lamentabilă de la prima dezbatere cu contracandidatul său, Donald Trump, şi în ciuda numeroaselor apeluri, venite chiar din tabăra democrată, ca actualul preşedinte să se retragă, relatează Reuters.

Când un grup de consilieri politici a încercat să-l convingă pe senatorul de atunci Joe Biden să candideze la preşedinţie, în 2004, soţia acestuia, Jill, a stat la piscină acasă la ei, furioasă. În cele din urmă, a trecut la acţiune. Şi-a scris cuvântul "NU", cu litere mari, pe burtă şi "a defilat prin cameră în bikini", a scris ea. Iar el a decis să nu candideze de data aceasta.

Anecdota, expusă chiar de Jill Biden în autobiografia sa din 2019, "Where the Light Enters: Building a Family, Discovering Myself", arată clar că nu i-a plăcut întotdeauna ideea ca soţul ei să candideze la preşedinţie. Dar, mai târziu, a revenit asupra ideii şi acum, după prestaţia lamentabilă a lui Biden la dezbaterea de săptămâna trecută cu rivalul său republican, Donald Trump, prima-doamnă spune în schimb "Nu" ideii ca Biden să se retragă din cursă.

Chiar dacă unii colegi democraţi îi cer lui Biden, în vârstă de 81 de ani, să accepte că este prea bătrân pentru un al doilea mandat, Jill Biden pare să rămână fermă. "Joe nu este doar persoana potrivită pentru această funcţie", le-a spus ea sâmbătă donatorilor din East Hampton, New York. "Este singura persoană potrivită pentru această funcţie", a subliniat ea.

"Se încăpânţânează să-l sprijine pe preşedinte. A fost cea mai înfocată şi mai ferventă susţinătoare, militantă, înlocuitoare, apărătoare şi protectoare decât oricine altcineva din jurul său şi, în mod clar, are o influenţă extraordinară", a declarat Anita McBride, care a fost şefa de cabinet a fostei prime-doamne Laura Bush şi este coautoare a cărţii "U.S. First Ladies: Making History and Leaving Legacies" (Primele-doamne ale SUA: Au făcut istorie şi au lăsat o moştenire - n.r.).

Căsătorit cu Jill de 47 de ani, preşedintele Biden se bazează foarte mult pe soţia sa în vârstă de 73 de ani, în timp ce se luptă să risipească îndoielile cu privire la acuitatea sa mintală şi să treacă peste furtuna politică provocată de prestaţia sa slabă de la dezbatere.

În "American Woman", o carte despre primele-doamne din epoca modernă, autoarea Katie Rogers a scris că, atunci când Biden trebuie să ia o decizie dificilă, el apelează adesea la Jill pentru a avea o "confirmare", ea fiind cea mai apropiată confidentă a sa.

Prima-doamnă, care la un moment dat a blocat fizic un protestatar pe scena din Los Angeles unde Biden ţinea un discurs în 2020, nu numai că îi este alături, dar încearcă, de asemenea, să obţină sprijin pentru el în rândul democraţilor.

Ce i-a spus Jill lui Joe Biden după dezbatere

"Joe, ai făcut o treabă grozavă, ai răspuns la fiecare întrebare, ai ştiut toate faptele", i-a spus Jill la o petrecere de vizionare din Atlanta după dezbatere, stârnind unele ridiculizări pe reţelele sociale.

Vineri seara, la o strângere de fonduri la New York, ea a povestit o conversaţie cu Biden după dezbatere: "'Jill, nu ştiu ce s-a întâmplat. Nu m-am simţit prea bine'. Şi i-am spus: "Uite ce este, Joe, nu vom lăsa 90 de minute să definească cei patru ani în care ai fost preşedinte"", i-a răspuns ea.

Biden a păstrat întotdeauna în jurul său un cerc restrâns de membri ai familiei şi consilieri seniori. Prima-doamnă este o figură puternică în cadrul grupului, dar nu este un "decident politic" şi are încredere în personalul profesionist al lui Biden, a declarat fostul ei secretar de presă, Michael LaRosa. Orice decizie cu privire la viitorul lui Biden ar include probabil sfaturi de la un mix de consilieri de top, a spus LaRosa. "Nu cred că Jill se va simţi confortabil să ia acest tip de decizie", a explicat el.

Jill Biden, profesoară de colegiu, este prima soţie de preşedinte care şi-a păstrat locul de muncă cu normă întreagă în timp ce îndeplineşte şi rolul de la Casa Albă, care include un program încărcat de evenimente oficiale şi de campanie. "Preşedintele are o mulţime de consilieri politici - acesta nu a fost niciodată rolul ei", a declarat Elizabeth Alexander, director de comunicare al lui Jill Biden, despre şefa sa. "În măsura în care orice echipă formată din soţ şi soţie iau împreună decizii care au un impact asupra vieţii lor, este absolut adevărat, dar aşa cum a spus ea de mai multe ori decât pot eu număra - politica este drumul lui. Ea sprijină cariera lui, iar el o sprijină pe a ei", a precizat Alexander.

Spre deosebire de Jill Biden, soţia lui Trump, Melania, face rareori campanie pentru el.

Jill Biden povesteşte frecvent publicului că i-a luat ceva timp să se decidă dacă să se căsătorească cu senatorul Biden de atunci - după nu mai puţin de cinci cereri în căsătorie. "Ştiam că orice aş alege, viaţa mea se va schimba pentru totdeauna", a explicat Jill Biden în East Hampton. "Bineînţeles că nu voi mai fi singură. Dar aş deveni peste noapte mama a doi băieţi, Beau şi Hunter. Iar a deveni soţia unui senator ar însemna o viaţă în lumina reflectoarelor", a spus Jill despre momentul din urmă cu aproape cinci decenii.

