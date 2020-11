Jeffrey Toobin, reputat jurnalist şi analist, concediat de The New Yorker după ce și-a expus zonele intime pe Zoom

Jeffrey Toobin, analist la CNN pe probleme de Drept şi reporter la The New Yorker, a fost concediat de publicaţie după ce a apărut într-o ipostază compromițătoare într-o întâlnire cu colegii pe Zoom.

Toobin a anunţat demiterea într-un mesaj publicat pe Twitter: „Azi am fost concediat de New Yorker după 27 de ani ca scriitor. Voi iubi mereu revista, îmi vor lipsi colegii şi aştept cu interes să le citesc munca”.

„Ca rezultat al anchetei noastre, Jeffrey Toobin nu mai este afiliat companiei. Vreau să asigur pe toată lumea că luăm în serios problemele la locul de muncă. Ne-am angajat să promovăm un mediu în care toată lumea să se simtă respectată și să ne respecte standardele de conduită”, a declarat Stan Duncan, responsabil al Condé Nast, care deține publicația New Yorker, potrivit CNN.

Potrivit sursei citate, în luna octombrie, Jeffrey Toobin a fost surprins masturbându-se în timpul unei întâlniri pe Zoom cu membri ai echipei New Yorker şi de la postul de radio WNYC.

În urma incidentului, un purtător de cuvânt al CNN a spus că Toobin se află în concediu. Deocamdată, nu este clar în ce stadiu este relaţia lui cu reţeaua de televiziune.

„Am făcut o greşeală ruşinoasă şi stupidă, crezând că nu era pornită camera. Prezint scuze soţiei mele, familiei, prietenilor şi colegilor. Credeam că nu mă văd pe Zoom. Credeam că nimeni din întâlnirea de pe Zoom nu mă vede. Credeam că am oprit sonorul transmisiunii video de pe Zoom”, a spus el la acel moment.

Toobin a scris cartea „The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson” (1996), care a fost apoi adaptată în serial de FX, sub numele „The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”.