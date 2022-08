J.K. Rowling declară că a fost ameninţată cu moartea pe Twitter în urma atacului asupra lui Salman Rushdie

J. K. Rowling a reacţionat la atacul asupra autorului „Versetelor satanice”, afirmând că este „dezgustată” pe Twitter. Ea a adăugat că speră ca Rushdie să se însănătoşească.

Un utilizator al reţelei sociale, al cărui profil îl descrie ca fiind student şi activist politic, din Karachi, Pakistan, a răspuns ulterior: „Nu te îngrijora, tu urmezi”.

.@TwitterSupport any chance of some support? pic.twitter.com/AoeCzmTKaU