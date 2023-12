Israelul „va plăti”. Iranul anunță că un lider al Gardienilor Revoluţiei a fost ucis într-un atac israelian în Siria

„Generalul de brigadă Razi Mousavi, unul dintre cei mai importanţi consilieri ai Gardienilor în Siria, a fost ucis" într-un „atac al regimului sionist efectuat în urmă cu câteva ore", anunţă Gardienii revoluţiei într-un comunicat.

Aceştia l-au prezentat pe generalul Mousavi ca fiind "liderul logistic al axei rezistenţei" (grupuri armate care luptă împotriva Israelului, n.r.) în Siria.

Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra, care are o reţea extinsă de surse în Siria, a raportat luni lovituri israeliene asupra poziţiilor folosite de grupurile iraniene şi Hezbollah din Liban în cartierul Sayyida Zeinab.

„Această acţiune este, fără îndoială, alt semn de frustrare, de neputinţă şi de incapacitate a regimului sionist uzurpator în regiune”, denunţă într-un comunicat președintele Ebrahim Raisi.

ISRAELI AIR STRIKE KILLS TOP IRANIAN MILITARY ADVISER

Sayyed Razi Mousavi was targeted in the Al-Zainabia neighbourhood just south of Damascus.

Sayyed Razi Mousavi was targeted in the Al-Zainabia neighbourhood just south of Damascus.

The implications of this attack on the wider regional tensions will need to be observed over the coming days…